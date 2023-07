Quartu, la Sardegna ha già vinto un titolo 

Due sorelle sarde si giocheranno il titolo nazionale nella finale del singolare dei Campionati Italiani di Terza Categoria che si concludono oggi pomeriggio sui campi dello Sporting Ct Quartu. Sono Anna e Valeria Barlini Pischedda, entrambe under 16 classificate 3.1, tesserate per il Tc Cagliari e seguite dal maestro Stefano Como. Anna ha disputato un match convincente, superando 6-3, 6-4 l'under 18 catanese Lavinia Arena (3.2). Più complicato il successo di Valeria, che ha dovuto lottare per quasi due ore prima di riuscire ad avere la meglio nel match tie-break sulla parietà savonese Francesca Vazio.

Un sardo nella finale del singolare maschile. È Mauro Testa (Tennis Elmas), che ha avuto la meglio per 7-6(2), 6-1 su Edoardo Pilia (Tc Cagliari). Equilibrio nel primo set, con Testa che non sfruttava due palle break sul 5-5. Nel tie-break, il tennista più esperto trova lo strappo fino al 6-1, per poi chiudere. Nel secondo set, il break nel quarto e nel lunghissimo sesto game decidono la sfida. Dall'altra parte della rete ci sarà l'under 16 genovese Giovanni Battista Bibolini Bozano, che ha battuto il parietà cagliaritano Samuele Porcu 6-4, 6-0.

Il titolo del doppio femminile è andato alle catanesi Rebecca Lo Pumo e Lavinia Arena, che hanno battuto 6-4, 5-7, 10-8 le ternane Martina Natali e Camilla Salvatelli. Nella tarda serata, sono scesi in campo per la finale del doppio maschile Edoardo Pilia con il compagno di circolo Lorenzo Rocco (under 14), contro l'over 35 messinese Giovanni Giuffrè e l'over 40 bresciano Simone Bandini.

