Quartu la grande Officina delle lingue minoritarie 

L’Officina delle lingue minoritarie entra nel vivo a Quartu Sant’Elena: un confronto fra autori sardi, siciliani, friulani e spagnoli, con le loro proposte editoriali nelle rispettive lingue locali senza perdere di vista l’orizzonte del pluralismo. Per un’Europa dei popoli.

La tre giorni – iniziata ieri con la lectio dello siciliano scrittore per Sellerio e giornalista Rai Roberto Alajmo - prosegue oggi e domani nell’ex Convento dei Cappuccini di via Brigata Sassari, sempre all’interno della rassegna letteraria ViaConvento. «Ci siamo ispirati a quanto detto dal presidente della Repubblica Mattarella in occasione di una visita ad Aosta, e cioè che nessuno può essere considerato straniero, all’interno di uno Stato democratico, solo perché parla una lingua diversa dalla maggioranza», spiega Giuseppe Corongiu, dirigente comunale e ideatore della prima edizione dedicata alle lingue minoritarie. «Anzi, la promozione della diversità linguistica trova spazio nei principi fondamentali della Costituzione».

Oggi spazio a Gavino Balata, sardo algherese, autore - in catalano - del romanzo “Soldats Abbandonats” che sarà presentato dalla giornalista Maria Antonietta Piga. A seguire un classico medioevale della lingua sarda: “Il libellus iudicum turritanorum”, le cronache storiche duecentesche dei Giudici di Torres. A stimolare le riflessioni dell’autrice della nuova edizione della cronaca, la filologa Patrizia Serra, sarà la docente e animatrice culturale Lucia Cossu. Al pomeriggio, le stesse presentatrici Piga e Cossu, in collaborazione con Enrico Putzolu, presenteranno la scrittrice di fantascienza in lingua asturiana Blanca Inés Fernández Quintana e lo scrittore friulano Gianluca Franco.

Al termine, tavola rotonda, coordinata da Giusy Fanti, con tutti i relatori e gli scrittori per tracciare le basi di una collaborazione tra lingue minoritarie nel futuro dell’Europa. Fra i presenti anche il quartese Tonio Pani, in qualità di vicepresidente dell’Accademia di lingua sarda campidanese. Domani la chiusura dell’Officina, alle 18,30 con il reading letterario di e con Francesca Bellino “Il canto libero della stella mediterranea”.

RIPRODUZIONE RISERVATA