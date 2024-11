Giornata di sangue sulle strade sarde. Un giovane di 27 anni, quartese, è stato investito in viale Marconi mentre attraversava sulle strisce pedonali. L’autista si è fermato a soccorrerlo, l’ambulanza lo ha trasportato al Brotzu dov’è ricoverato in Rianimazione. Gravissimo anche Andrea Prato, ex assessore regionale all’Agricoltura: anche lui è stato investito in mattinata a Sassari mentre attraversava sulle strisce pedonali.

