Quartu, in rianimazione dopo un pestaggio: l’aggressore ai domiciliari 

Il 23 ottobre scorso il pestaggio a Quartu: protagonisti due ragazzi e vittima un automobilista di 48 anni colpito a calci e pugni dopo una banale discussione per una precedenza all’incrocio fra via Brigata Sassari e via Siena. Un caso di violenza che ad oltre un mese di distanza è ora sfociato nell’arresto di uno dei due ragazzi presunti responsabile del terribile, incomprensibile pestaggio.

Le indagini

I carabinieri della Stazione di Quartu lo hanno identificato a conclusione di una indagine certosina condotta con la massima discrezione: l’indagato, Angelo Ek Reber, diciottenne di Quartu, nato in Italia, padre straniero, è stato bloccato ieri dai carabinieri della stazione che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. Per il giovane, il giudice per le indagini preliminari di Cagliari ha disposto anche l’applicazione del braccialetto elettronico di controllo. I suoi movimenti potranno ora essere seguiti momento per momento dalle forze dell’ordine. Nella feroce aggressione, secondo gli inquirenti, è rimasto coinvolto anche un 17enne la cui posizione è al vaglio della competente autorità giudiziaria che ne ha comunque già disposto l’inserimento in una comunità per minori.Nel frattempo la vittima si trova ancora al Brotzu in Rianimazione.

L’intera inchiesta è stata coordinata dal maggiore Michele Cerri, comandante della Compagnia di Quartu e dal luogotenente Francesco Cantarelli: diverse le persone sentite subito dopo l’aggressione. Importanti o forse decisive sarebbero state le immagini raccolte dalle telecamere piazzate nella zona dall’amministrazione comunale proprio nel tentativo di contribuire a mettere in sicurezza la città.

I provvedimenti

Nei giorni scorsi, alla fine dell’inchiesta, dalla caserma di via Garibaldi a Quartu, è stato inviato un rapporto-denuncia alla Procura della Repubblica. Ora i provvedimenti del Gip, subito eseguiti dagli stessi militari. Angelo Ek Reber deve rispondere al momento di lesioni aggravate.

Tutto è accaduto il 23 ottobre quando all’incrocio tra via Brigata Sassari e via Siena a Quartu un uomo di 48 anni, Franco Labagnara, mentre viaggiava in auto con la moglie, ha avuto un discussione con due giovani. Tutto pare per una precedenza sulla strada. La discussione è degenerata quando l’uomo è sceso dall’auto, forse pensando di chiarire l’accaduto.

Secondo la ricostruzione effettuata dai militari, il giovane avrebbe colpito l’uomo con pugni e calci al volto, facendolo cadere a terra e provocandogli un violento trauma cranico. Nonostante la vittima fosse priva di sensi, i due giovani avrebbero continuato a colpire ancora con calci e pugni l’uomo dolorante a terra.

I soccorsi

La moglie ha assistito impotente alla scena riuscendo comunque a contattare la centrale operativa dei carabinieri di Quartu. Sul posto è immediatamente arrivata anche una ambulanza del 118, col ferito subito trasferito in codice rosso all'ospedale Brotzu. Le sue condizioni furono giudicate gravi anche al momento del ricovero con la necessità di trasferire il ferito in Rianimazione.A distanza di oltre un mese, l’uomo si trova ancora ricoverato in rianimazione. Le indagini, svolte dai carabinieri della Stazione di Quartu, come detto si sono basate soprattutto sull’esame delle immagini delle nuove telecamere piazzate in punti strategici e a maggior rischio della città e sulle testimonianze raccolte sul momento nel luogo dell'incidente. L’indagato potrebbe essere presto sentito dal giudice. Per lui l’occasione di raccontare la sua verità.

