Quartu in festa accoglie la sua patrona 

C’è un tappeto di rose rosse e bianche ad accogliere il simulacro con le reliquie di Sant’Elena, appena arrivato da Venezia. La banda della Brigata Sassari suona musica di festa e il picchetto d’onore delle forze armate accompagna l’imperatrice all’ingresso della basilica.

È un sabato speciale per Quartu, un momento storico per tantissimi fedeli e non solo, che ieri di buon mattino, hanno aspettato composti i sacri resti della loro patrona che in ottocento anni hanno compiuto due soli viaggi: nel 2017 in Grecia e quello di questi giorni a Quartu. Un appuntamento accompagnato dalle autorità civili e militari, da tutte le realtà ecclesiastiche, dall’arcivescovo di Cagliari monsignor Giuseppe Baturi e dal delegato patriarcale per i beni culturali del patriarcato di Venezia, monsignor Gianmatteo Caputo. In prima fila il sindaco Graziano Milia, che sottolinea «il momento importantissimo per la città che dimostra di sapere accogliere».

Il momento

Sono da poco passate le 10,30 quando la teca con il simulacro della santa attraversa il sagrato. L’emozione è sul volto di tutti. Qualcuno si commuove, altri si fanno il segno della croce o si inginocchiano.«Per noi è un onore ricevere le reliquie della nostra patrona», dice il presidente del comitato di Sant’Elena Gianni Orrù che martedì passerà il testimone a Antonio Longoni, «è un’emozione speciale che conclude la mia presidenza».

Il suono delle launeddas si diffonde nel sagrato quando la teca entra in chiesa e viene adagiato davanti all’altare. Prima della messa, tutti cercano di avvicinarsi per scattare una foto e immortalare un momento unico.«Oggi abbiamo Sant’Elena a casa nostra», dice il parroco della basilica don Alfredo Fadda prima di iniziare la celebrazione presieduta da monsignor Baturi, «anche io mi associo ai fedeli nel chiedere a Sant’Elena il dono di una fede grande. Ringrazio Comune, Fondazione di Sardegna, tutte le associazioni e chi ha contribuito all’organizzazione». Subito dopo monsignor Baturi ha a sua volta ringraziato, «don Alfredo e monsignor Caputo, custode delle reliquie, che ci ha voluto concedere la visita». L’arcivescovo ha poi proseguito: «Non possiamo che ringraziare il Patriarcato di Venezia per questo onore e ci auguriamo che l’amicizia possa proseguire».

Il contorno

La messa animata dal coro di Sant’Elena vive uno dei suoi momenti più speciali durante l’eucarestia. Mentre i fedeli si alzano per prendere la comunione, tra le navate si diffonde la voce del cantautore Tonio Pani che, chitarra in mano, canta i goccius di Sant’Elena, da lui scritti tempo fa, con i fedeli che addirittura lo accompagnano.E dopo le benedizioni ecco che tutti si alzano per cercare di avvicinarsi al simulacro, protetto da un cordolo e visibile a distanza, per una preghiera, per una richiesta. «Appartengo a un’altra parrocchia ma non potevo perdermi un’esperienza così bella», dice Laura Garzia all’uscita della chiesa, «è stato tutto molto bello e commovente». E ancora Maria Xaxa, 74 anni: «Noi siamo molto devoti alla santa, io sono sempre andata alla processione di settembre». Rosa Ibba, 69 anni, nel quartiere attorno alla basilica è nata e vissuta: «Sant’Elena è una parte di noi».

Le reliquie resteranno in città fino a venerdì e la chiesa che resterà aperta dalle 6,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 21,30. Oggi cominceranno i pellegrinaggi con l’arrivo della comunità di Guasila. E chissà come sarebbe stato contento anche monsignor Antonio Porcu, che questa basilica l’ha guidata per 23 anni, dell’arrivo delle reliquie della sua patrona.

