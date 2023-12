Quartu, il pienone è un sogno: «Camere vuote da due mesi» 

Il turismo a Quartu si ferma ad ottobre. Non bastano iniziative e aperture dei siti più importanti del territorio: finito il tempo del sole e delle spiagge, francesi, tedeschi, americani e tutti gli altri stranieri, scelgono altre mete.Tanto che la maggior parte dei b&b ha chiuso a novembre mentre chi resta, soprattutto in centro città, accoglie principalmente operai e lavoratori vari o sardi che arrivano per curarsi nelle cliniche cittadine.

Le voci

«Il turismo invernale e autunnale in città è praticamente azzerato», conferma il presidente dell’associazione turistica quartese Roberto Matta, «e la mancanza di eventi promossi con il dovuto anticipo non aiuto. Dal canto nostro, come associazione turistica stiamo per scrivere un protocollo di intesa con Welcome to Alghero e Welcome to Fonni per incentivare il turismo interno e il turismo itinerante e promuoverci nei nostri canali». Inoltre, «finiti i voli è finito il turismo. A novembre si è fermata la maggior parte dei collegamenti low cost internazionali. Adesso ci sono poche camere disponibili per poca gente di passaggio che viene per lavoro o per curarsi, oppure qualcuno che vuole trascorrere una notte in tranquillità con il proprio partner».

Andrea Lussu titolare del B&b Le Pavoncelle Sarde ha chiuso il 31 ottobre, «anche perché avevamo bisogno di riposarci. Fino ad allora abbiamo lavorato benissimo con i turisti per l’ottanta per cento tedeschi, poi gli altri italiani e francesi, spagnoli e così via».

A restare aperta tutto l’anno invece è la struttura di Valeria Monteleone a Flumini: «Ma i turisti adesso non ci sono. Abbiamo lavorato con loro fino ad ottobre ma ora quel giro non c’è più, adesso i nostri ospiti sono soprattutto lavoratori». Come conferma anche Mariangela Serri dell’affittacamere “Giardini e mare” in via Bulgaria, «anche noi con i turisti finiamo di lavorare ad ottobre ma continuano anche d’inverno con un’altra categoria di ospiti che sono ad esempio coppie che arrivano da Oristano, Nuoro o Sassari per incontrare amici, oppure sono lavoratori o pazienti che arrivano per le cure sanitarie».

Le iniziative

Eppure non si può certo dire che Quartu non si stia dando da fare per cercare di catturare i turisti d’inverno soprattutto con sagre e iniziate culturali, con mostre e tanto altro che hanno dato una sferzata alla città. È il caso ad esempio di Lollas, che lo scorso novembre ha mostrato le case campidanesi del centro e le varie proposte organizzate per il Natale.

