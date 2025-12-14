Quartu, finalmente tre punti 

È stata cercata con determinazione e finalmente conquistata. Nella decima giornata del campionato di Serie A2, il Quartu è tornato al successo davanti al proprio pubblico superando l’Avis Isola con un netto 3-0, al termine di una gara intensa, combattuta e sempre viva.

Tre punti fondamentali per i padroni di casa, che hanno svolto un grandissimo lavoro collettivo per affrontare la partita nel modo giusto, vinta grazie alla doppietta di Siddi e al rigore trasformato da capitan Serginho, che con freddezza e una mentalità da vero leader ha chiuso la partita.

Il primo tempo

L’avvio di gara è subito ad altissimo ritmo e dopo appena due minuti il Quartu trova il vantaggio: su rimessa laterale battuta da Serginho, Siddi si fa trovare pronto e con grande freddezza segna la rete dell’1-0. L’Avis Isola reagisce immediatamente e prova a ristabilire l’equilibrio, ma Cara si oppone con sicurezza prima a Vigliecca e poi a Corsini, risultando decisivo tra i pali. Gli ospiti insistono anche con Tizzano e Corsini, senza però trovare la via del gol. Il Quartu risponde con Atzeni e ancora con Siddi, che sfiora il raddoppio.

Al 19’ arriva il 2-0: su punizione di Serginho, Siddi controlla e lascia partire un rasoterra preciso che non lascia scampo a Lai, chiudendo il primo tempo in vantaggio.

La ripresa

Nel secondo tempo l’Avis Isola rientra in campo con maggiore aggressività nel tentativo di riaprire la gara, ma il Quartu non abbassa i ritmi e continua a giocare con ordine, intensità e grande attenzione difensiva. Guti, Siddi e Corona vanno vicini al terzo gol, mentre Cara si conferma protagonista respingendo i tentativi di Bodo e Corsini.

Al 14’ l’episodio decisivo: Sau viene atterrato in area e l’arbitro assegna il calcio di rigore. Dal dischetto Serginho è impeccabile e firma il 3-0.

Nel finale gli ospiti provano il portiere di movimento, ma la difesa quartese e un attento Cara difendono il risultato fino al triplice fischio, facendo partire la festa del pubblico di casa.

La classifica

Il Quartu conquista così la sua prima vittoria casalinga in campionato, la seconda complessiva, regalando grande gioia ai tifosi sugli spalti del PalaBeethoven.

Dopo un avvio complicato, la squadra allenata da Diana ha finalmente mostrato determinazione e concretezza, sfruttando al meglio le occasioni create e difendendo con attenzione. Grazie a questo successo, il Quartu esce dalla zona retrocessione e sale al nono posto in classifica, ma a soli tre punti dalla zona pericolosa. Il gruppo ora può affrontare con maggiore fiducia le prossime partite.

Sabato si chiude il girone d’andata con la trasferta contro il Futsal Villorba.

