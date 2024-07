Quartu, fiamme e paura: case evacuate 

Fiamme e paura a Quartu. Un incendio si è sviluppato nel vasto canneto tra viale Marconi e via Turati. Sospinto dal vento, il fuoco si è avvicinato pericolosamente alle case e alle attività produttive, in particolare un distributore di carburante. Alcuni edifici sono stati evacuati, traffico rallentato. Preoccupazione anche nella vicina clinica e nel poliambulatorio Asl di via Bizet. Mobilitata la macchina antincendi, con varie squadre a terra dei vigili del fuoco e della protezione civile. Due elicotteri hanno operato dell’alto. Si indaga sulla natura del rogo.

