Quartu e Selargius, territori in ostaggio del cavidotto 

A Selargius e a Quartu la protesta per il Tyrrhenian Link è molto sentita. Nel litorale di Quartu le navi stanno proseguendo nel lavoro di posa del primo dei due cavi che collegheranno la Sardegna, per inciso la spiaggia di Terra Mala, con Termini Imerese, in tutto 970 chilometri e mille Mw di energia trasportabile. A Terra Mala lo sbancamento per realizzare l’area cantiere ha deturpato la spiaggia e i fanghi che usciranno fuori dalle condotte, una volta terminati i collegamenti, comporteranno altre difficoltà nel tratto di costa fino a Mari Pintau: «Senza contare il ronzio delle cabine, la perdita di energia durante il trasporto e», informano i residenti, «del valore delle case». Da Selargius, invece, interviene Francesca Olla, consigliera comunale d’opposizione che tra i primi ha denunciato le ricadute negative del Tyrrhenian Link. Ora se la prende per quella che, a suo avviso, è una nuova ingiustizia: «Le campagne di Selargius, note per la loro bellezza naturalistica e la ricchezza culturale per la presenza di monumenti e zone archeologiche, sta per essere ancora stravolta da un progetto che sembra non tenere conto delle esigenze ambientali e territoriali», osserva. «Il Sardinian Link, è stato presentato come una soluzione per migliorare la rete e la fornitura di energia elettrica dell'Isola, ma in realtà si rivela essere un ulteriore impatto negativo per il territorio, già gravato da altri progetti e servitù elettriche. Ai lavori per il Tyrrhenian Link, a quelli per gli impianti di batterie di accumulo elettrochimico e di tutte le opere di connessione degli impianti eolici che hanno già causato preoccupazioni tra gli abitanti e gli agricoltori, si sommerà questo nuovo problema, ma non staremo zitti».

