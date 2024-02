Quartu e San Sebastiano: lungo duello a distanza 

Il weekend di calcio a 5 sardo è tutto per la C1 regionale e la B femminile. Sono rimasti fermi i campionati nazionali maschili per le amichevoli dell’Italia, ma non è mancato lo spettacolo sui campi di futsal. In particolare, nel massimo campionato regionale prosegue il duello a distanza tra San Sebastiano Ussana e Quartu, destinate a contendersi fino all’ultima giornata la promozione in Serie B. Arrivano buone notizie anche dal Marocco, dove il cagliaritano Riccardo Siddi ha fatto il suo esordio con la maglia azzurra. Il laterale classe 2001 della Leonardo è stato infatti impiegato nelle amichevoli disputate dalla Nazionale contro la selezione marocchina.

Per Riccardo Siddi si trattava della prima volta in azzurro, dopo aver partecipato lo scorso anno a uno stage. Le prestazioni e i gol in A2 Élite con la Leonardo hanno convinto il commissario tecnico Massimiliano Bellarte a convocarlo per la cinque giorni di Rabat. Siddi ha così potuto giocare nuovamente insieme all’amico Michele Podda nelle amichevoli contro il Marocco. Tra i convocati dell’Italia infatti erano due i giocatori sardi, con la conferma del giocatore della Meta Catania e compagno di squadra di Siddi ai tempi della Leonardo. Sarebbero potuti essere addirittura tre senza l’infortunio di Lorenzo Etzi, quest’anno in forza alla Sandro Abate e che aspetta di tornare in campo. La spedizione azzurra invece non è stata fortunata, con quattro sconfitte in altrettante gare contro il Marocco.

Serie C1

La lotta per la promozione in B sembra essere diventata una questione tra San Sebastiano Ussana e Quartu, rispettivamente prima e seconda a due punti di distanza. In testa c’è sempre l’Ussana, che si è imposta per 8-3 in casa sul Cus Cagliari con una tripletta di Saddi, la doppietta di Deivison e i gol di Piras, Matza e Curreli. Vittoria col brivido per il Quartu, che a Sinnai riesce ad avere la meglio del Babylon ultimo in classifica per 10-9. Il risultato premia la seconda della classe, trascinata dal poker di Cau, dalla tripletta di Manunza e dai gol di Serginho, Casponi e Atzeni. Perde terreno la Villacidrese, sconfitta 4-2 dalla Fanni Futsal Sassari in trasferta. Successo esterno per l’Ichnos Sassari, che batte 9-2 il Villasor. In casa contro il Villaspeciosa, l’Happy Fitness si è invece imposto per 5-4.

B femminile

Prosegue la striscia vincente della Mediterranea, capolista del girone A con la tredicesima vittoria in tredici partite. L’ultima ieri sul campo del Futsal Hurricane per 6-4.

Successo esterno anche per l’Athena Sassari con il 7-5 sul Villaguardia. La Jasnagora vince lo scontro diretto interno per 2-0 contro la L84. Nel girone B, l’Arzachena si è imposta 1-0 in trasferta contro la Virtus Ciampino. Sconfitta casalinga per lo Shardana Futsal, che a Oristano cade 7-1 contro la Eventi Futsal.

