Quartu e Oristano, una pioggia di multe 

Fra le seicento e le 700 multe al mese nel semaforo di viale Colombo, a Quartu, incrocio con via Nenni e via Bonaria, per gli automobilisti passati col rosso. Polemica sulla durata dell’arancione: solo 4 secondi, considerati insufficienti nel caso si formi una fila. A Oristano quindicimila sanzioni erogate nel 2024 dalla polizia municipale, la maggior parte con il “Targa system”, una media di 41 al giorno sabato e domeniche comprese. Nelle casse del Comune, circa un milione. Gianni Uras, comandante dei vigili urbani: «Purtroppo abbiamo un bel daffare».

