«Quartu è migliorata ma non mi candido» 

Futuro della città e prospettiva sulle elezioni regionali 2024 al centro dell’ultimo incontro di Rinascita, il gruppo politico del sindaco Graziano Milia che alcuni giorni fa ha chiamato a raccolta un centinaio di persone negli spazi esterni della Ferrini basket.

Per il primo cittadino quartese è stata anche l’occasione per tracciare un bilancio dopo il traguardo di metà mandato. «Nel 2020 abbiamo messo in campo un progetto amministrativo e politico valido», ha ricordato Milia, «e a distanza di poco più di due anni e mezzo vedo una città che sta cambiando, lo avvertono i quartesi ed è quello che si percepisce all’esterno. Avevamo e abbiamo un’ambizione: dare a Quartu nuovi ruoli e funzioni che la facciano diventare un luogo di riferimento a livello metropolitano e regionale, ed è quello che stiamo facendo con una serie di iniziative che vanno in quella direzione». Dal trasferimento del mercato civico da piazza Dessì a viale Colombo, alla rinascita delle ex Distillerie Capra come centro universitario di ricerca. Poi il riferimento alla ripresa delle iniziative culturali in città e all’accordo sulla casa dello studente in via Cilea.

E infine un cenno sulle prossime regionali: «Non sono candidato e non parteciperò a nessuna primaria», ha detto il sindaco riferendosi ai rumors sulla sua possibile corsa da candidato governatore, «questo non vuol dire che Graziano Milia e Rinascita non si occupino di elezioni regionali. La nostra Isola ha problemi seri, non c’è nessuna prospettiva di sviluppo, e lavoreremo affinché Quartu torni ad essere protagonista nel panorama regionale».