Domenica scorsa un incendio devastante ha seministrutto, a Quartu, il camping Tamarix. Ma per i proprietari dei lotti non c’è pace: dove non è passato il fuoco, arriveranno le ruspe del Comune. La sentenza è già scritta: per il Ppr, in quel punto, non sono più tollerabili né vecchi abusi e nemmeno nuove opere. La replica: «Da 40 anni aspettiamo risposte, le demolizioni non sono accettabili».

