Quartu, dall’ufficio ai campi: «Vi racconto la mia seconda vita da allevatore felice di lumache» 

A stare in un ufficio non ce la faceva davvero più, così di punto in bianco, ha deciso di lasciare tutto, un posto sicuro e di tentare un avventura piena di incognite.

Alla fine però Simone Angioni, 36 anni, quartese, la sua scommessa l’ha vinta eccome.In poco tempo è riuscito a esaudire il suo sogno di stare all’aria aperta, ha messo su un allevamento di lumache e gira nelle fiere e nei mercati con le insegne della Coldiretti. «Devo dire che non me lo aspettavano nemmeno io. Non era facile, si devono fare tanti sacrifici, ma non tornerei indietro per niente al mondo».

Cambio vita

Tutto è iniziato un po’ per caso. «In origine mi occupavo di tutt’altro» racconta Angioni, «ero dipendente di un’azienda nel settore amministrazione e vendita. Ma dopo 15 anni mi sono detto: perché non cambiare la mia vita?».

E così è stato. Simone lascia un lavoro sicuro per trovare altre strade. «Mio padre Andrea aveva un terreno in campagna e così mi è venuta l’idea di allevare lumache. Non so nemmeno bene perché, ma mi sembrava fosse una cosa che potesse andare avanti». Così nel 2018 Simone comincia a muovere i primi passi della sua azienda. «Ho iniziato pian piano a piccoli passi, poi dopo due-tre anni è nata l’azienda vera e propria». Va da sé che anche per allevare lumache non si può certo improvvisare «prima ho fatto una scuola specifica per imparare il mestiere. Ti viene insegnato tutto: dall’irrigazione, al periodo di allevamento e così via. Da qui, abbiamo cominciato con 300 chili di resa fino ad arrivare ai 1000 chili di quest’anno». Ma l’obiettivo è ancora più ambizioso, «l’anno prossimo contiamo di arrivare ai 1800-2000 chili».

L’allevamento

Nei terreni di Is Amostus nella campagna quartese le regole sono rigide. Le lumache sono all’interno di box di circa 3 metri per 45, dotati di reti apposite per non farle scappare. Sono coltivate con cavoli, bietole, cicoria e trifoglio. Dopo la riproduzione, i periodi della raccolta sono in genere tre. Il più importante è quello di agosto in piena estate. Poi prima che vadano in letargo, nel periodo tra dicembre e gennaio.«Noi facciamo anche una raccolta preventiva in modo da averne sempre a disposizione. In ogni caso utilizziamo il ciclo naturale che segue quello che la lumaca farebbe in natura. Tengo a precisare che i box sono solo per contenerle ma si comportano come fossero fuori dai recinti» .

Sfida vinta

Tornando indietro? «Rifarei tutto, senza alcuna esitazione. È stato difficile cambiare lavoro soprattutto nel primo periodo, mollare qualcosa di sicuro per imbarcarmi in qualcosa di rischioso ma ne è valsa la pena». «Mi piace soprattutto lavorare all’aria aperta e non chiuso in un ufficio. Poi gli orari non sono semplici questo è vero, si va in azienda alle 6 e si torna alle 20. Si seguono i ritmi degli agricoltori».

Adesso Angioni gira la Sardegna con la Coldiretti, «faccio parte del distretto rurale di Sant’Isidoro e ovunque andiamo siamo sempre bene accolti. Diciamo che è un settore che non è che si conosca bene. In Sardegna non siamo tantissimi. Ma devo dire che ne vale davvero la pena».

Ovviamente alle lumache non ha dato un nome. «E come farei?» ride, «non sarebbe possibile. Ma sono il mio lavoro e chiaramente ci sono affezionato».

RIPRODUZIONE RISERVATA