Quartu, Coppa Italia e raduno Fiv 

Batte forte nel golfi di Cagloari il cuore della vela nel lungo weekend pasquale, che inizia già oggi. A Quartu è in programma la seconda tappa della Coppa Italia riservata alla classe 420 (Under 17 e Under 19) e la seconda regata nazionale della classe 470. Sono ben 105 gli equipaggi iscritti per le due manifestazioni che avranno come base il Centro Velico Quartu. L’Isola sarà rappresentata nei 420 da cinque equipaggi della Lega Navale Italiana di Olbia, tutti Under 17, due dei quali maschili e tre misti.

L’occasione è stata ben sfruttata dal circolo ospitante, la Polisportiva Mare Quartu (dove opera come direttore sportivo un personaggio come Mauro Covre, che alla vela sarda ha dato moltissimo), che ha ottenuto dalla Federvela l’opportunità di effettuare un Raduno Nazionale, con il dt giovanile Alessandra Sensini, guidato dall'allenatore federale Gigi Picciau, che si è concluso ieri.

Al Poetto, invece, il Windsurfing Club Cagliari organizza la tradizionale regata nazionale degli Hobie Cat 16 e Hobie Dragoon. Oggi l’allenamento e il raduno di classe, poi sino a lunedì in acqua 25 equipaggi (più 8 dei Dragoon), in gran parte locali, vista la grandissima tradizione cagliaritana in questa classema anche dai circoli del Centro Velico 3V, Compagni della Vela di Roma e Tognazzi Marine Village. Massimo 12 le prove previste.

