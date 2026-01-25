quartu contento a metà 

Al PalaBeethoven, per la quattordicesima giornata di Serie A2 di calcio a 5, Quartu e Aosta Calcio 511 danno vita a un match intenso e combattuto che termina in parità: 1-1. Guti porta in vantaggio i padroni di casa, Nassiri ristabilisce la parità.

La partita

Il primo tempo è equilibrato e pieno di occasioni da entrambe le parti. Siddi calcia verso la porta già al 3’ senza trovare lo specchio, poi Avallone tenta di sorprendere Cara ma la palla termina fuori. Al 6’ Veronesi prova un potente sinistra respinto in angolo dal portiere, poco dopo Cau tenta la conclusione murata dalla difesa. Tidu recupera palla e serve Cau ma anche il suo tiro viene fermato.

Il Quartu continua a premere con Guti, Atzeni e Murroni mentre Rosset, Grange e Bianqueti cercano di rendersi pericolosi per gli ospiti senza successo. Al 10’ Sanna salva di testa su un lancio lungo e subito dopo Atzeni spreca una grande occasione da pochi passi. Il primo tempo si chiude sullo 0-0, con il pubblico in tribuna che applaude le numerose giocate di entrambe le squadre.

La ripresa

Nella ripresa il ritmo resta alto e le emozioni non mancano. Il Quartu parte forte con Tidu, Cau e Serginho che mettono alla prova Lanzo, bravo a restare concentrato. Al 4’ Nassiri lascia partire un tiro potente che sfiora il palo mentre un minuto dopo Guti trova lo spazio giusto e porta in vantaggio i padroni di casa con un destro preciso. Subito dopo tentativo di bis fallisce: la palla termina di poco fuori.

L’Aosta reagisce con determinazione, adottando il portiere di movimento e creando più occasioni pericolose. Al 9’ Ennas spreca due tiri da buona posizione e all’11 Siddi calcia alto a porta praticamente sguarnita. La pressione dell’Aosta viene premiata al 17’, quando Nassiri trova il pari con un tiro potente che trafigge Cara. Nei minuti finali il Quartu prova ancora a vincere con Serginho e compagni ma la difesa e Lanzo reggono fino al fischio finale.

Rammarico

Il pareggio lascia un po’ di rammarico per le occasioni sprecate ma conferma che il Quartu è una squadra viva, capace di creare pericoli in ogni fase della partita. La trasferta di Cornedo, nella quindicesima giornata, sarà un banco di prova importante per ritrovare continuità e cinismo sotto porta e cercare punti preziosi in un campionato equilibrato e combattuto.

