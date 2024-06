Quartu, che gioia: sei in Serie b 

Il Quartu festeggia la promozione in Serie B di calcio a 5. Decisiva la vittoria nel ritorno della finale dei playoff nazionali di C1 contro il Sermig per il salto di categoria, conquistato sabato a Elmas. Il 4-4 dell’andata in Piemonte lasciava tutto in equilibrio in vista della seconda sfida, che vede prevalere i quartesi per 2-1. Il primo tempo resta inchiodato sullo 0-0 anche grazie alle prodezze dei due portieri. Nella ripresa Manunza apre le marcature ma subito dopo arriva il pareggio ospite con Rosano. A poco più di otto minuti dalla sirena Costa trova la zampata vincente sotto porta per il risolutivo 2-1. Nel finale il Quartu regge l’assalto del Sermig con il portiere di movimento e al suono della sirena festeggia la vittoria e la terza promozione consecutiva: dalla Serie D alla Serie B in tre anni.

«Questa è la promozione più bella», dice Fabrizio Righetto, presidente del Quartu, al termine del match, «è stata anche la partita più sofferta, ma queste sono le gare più belle. Gli avversari hanno dimostrato di meritare come noi la Serie B. La stagione è stata lunghissima e interminabile, facciamo anche i complimenti all’Ussana che ha dimostrato di meritare sul campo la promozione diretta. Queste tre promozioni in tre anni sono un sogno». Ora l’obiettivo del Quartu è giocare la Serie B al PalaBeethoven: «Per il nostro progetto è fondamentale. La prossima stagione dobbiamo giocare per forza a Quartu, manca poco e sono fiducioso», conclude il presidente.

