Quartu, casa a fuoco per colpa di una lanterna cinese 

Stavano ammirando i fuochi d’artificio che salutavano il nuovo anno dalla loro terrazza, quando all’improvviso Maria Rita Prunas, suo marito e sua sorella hanno notato il fumo che arrivava dal piano di sotto. Un attimo dopo fiamme e scoppi.

Notte di paura quella di San Silvestro in una palazzina di due piani al numero 63 in via Tazzoli a Quartu. Una lanterna cinese volante, arrivata da chissà dove, è piombata sul terrazzino al primo piano dove vive una settantenne insieme alla figlia, proprio sotto l’appartamento di Prunas innescando un incendio. Il fuoco ha poi aggredito l’appartamento, facendo ingenti danni e costringendo gli inquilini a lasciare la casa.

Ieri l’odore acre del fumo era ancora fortissimo. E mentre gli inquilini dell’appartamento avvolto dalle fiamme hanno dovuto trascorrere il primo giorno dell’anno lontano da casa, Maria Rita Prunas e sua sorella, cercavano di lavare via la fuliggine dalla scale. «Anche noi abbiamo avuto danni» racconta Prunas, «il balcone è tutto annerito e si sono spaccati i doppi vetri».

«Siamo saliti in terrazza per vedere i fuochi» ricorda, «quando ho visto salire il fumo dal piano di sotto e poi il fuoco. D’istinto ho preso la pompa che uso per annaffiare i fiori e ho cercato di spegnerlo ma le fiamme erano troppo alte». Di sotto nessuno pare accorgersene, «perché la signora e sua figlia sicuramente stavano in salotto che è dall’altra parte, così le ho avvisate “andate via subito, c’è il fuoco” e abbiamo chiamato i vigili. Sono arrivati subito, ci hanno fatto scendere in strada, hanno messo su un’ambulanza mio marito che sta sulla sedia a rotelle e hanno domato le fiamme. Siamo rimasti giù quasi due ore. Il fuoco ha spaccato i vetri della casa della signora di sotto, e per fortuna che non aveva bombole sennò non saremmo qui a raccontarlo».A innescare il fuoco è stata la fiamma che alimentava una lanterna cinese, arrivata chissà da dove, fatta volare per salutare il nuovo anno che in questa palazzina a pochi passi da via Fiume non è iniziato nel migliore dei modi. «Ma l’importante è che stiamo tutti bene e che nessuno si sia fatto male» dice ancora Prunas.

