«Quartu capitale sarda del mototurismo» 

Un progetto di rilancio turistico e identitario a due ruote. «Quartu, per posizione, paesaggio e rete stradale, può diventare il punto di riferimento del mototurismo in Sardegna», la proposta della consigliera di minoranza Maria Paola Delogu, esponete Udc e componente del Gruppo Misto nell’assemblea civica di via Porcu. «Un’opportunità concreta, sostenibile e in forte espansione, capace di portare valore, visibilità e nuove occasioni economiche alla nostra città». L’idea è quella di rilanciare Quartu come città dei biker: «Secondo le stime, la Sardegna rappresenta l’8% delle mete preferite dai mototuristi italiani, pari a circa 640.000 presenze annue, con una media di 120.000–160.000 arrivi all’anno. E Quartu ha tutte le carte in regola per diventare una città accogliente e attenta alle esigenze dei motociclisti».

Il progetto “Quartu città dei biker” proposto da Delogu alla Giunta prevede parcheggi riservati alle moto in aree strategiche (Poetto, centro, mercati, vie dello shopping), attrezzati e videosorvegliati; segnaletica tematica e mappe con percorsi panoramici, tappe enogastronomiche e punti d’interesse; un evento annuale in collaborazione con motoclub locali e nazionali, tra musica, tour, street food e ospiti. E un piano di comunicazione online. «Crediamo che sia una grande occasione di crescita per la nostra città, sia in termini economici che di immagine», dice Delogu.

