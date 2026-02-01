quartu, brutta caduta 

Una serata amara, di quelle che lasciano il segno, per il Quartu, che al PalaDeGasperi cade sotto i colpi di un Futsal Cornedo cinico e spietato. L’8-2 finale racconta di una gara a due facce, iniziata con coraggio dai rossobianchi ma poi scivolata via tra errori, ritmo e superiorità tecnica dell’avversario che alla lunga hanno fatto la differenza.

Cambi

Il tecnico Petruso cambia qualcosa nello starting five affidandosi a Cossu tra i pali e l’avvio sembra dargli ragione. I quartesi partono aggressivi, alti, determinati, e al 2’ Guti finalizza la pressione infilando Fioraso per il vantaggio sardo. L’illusione dura appena venti secondi: F. Amoroso ristabilisce subito l’equilibrio e sposta l’inerzia del match.

Spinto dal pubblico, il Cornedo cresce minuto dopo minuto e all’11’ Boscaro sorprende Cossu per il sorpasso. Il Quartu prova a reagire ma fatica a trovare varchi. Così al 14’ N. Amoroso firma il 3-1 che manda le squadre all’intervallo.

Si riparte

Nella ripresa i veneti rientrano con ancora più intensità. Al 4’ Boscaro colpisce di nuovo, poi dopo 30’’ N. Amoroso cala la doppietta personale: 5-1 e gara in salita ripidissima. Serginho e compagni non mollano e cercano soluzioni con rotazioni e conclusioni dalla distanza. Al 12’ è ancora Guti a riaccendere una fiammella con il 5-2 ma il Cornedo spegne subito ogni speranza: Cailotto segna due volte in un minuto portando il punteggio sul 7-2. A chiudere i conti è ancora Boscaro, che firma la tripletta personale e l’8-2 definitivo.

Il ko

Per il Quartu una sconfitta pesante nel punteggio ma utile per capire quanto servirà alzare intensità e precisione contro le grandi del campionato. Il divario emerso soprattutto nella seconda frazione non cancella l’atteggiamento iniziale dei sardi, capaci di approcciare con personalità il match su un campo difficile. Hanno pesato i cali di concentrazione dopo ogni rete subita e una gestione non sempre lucida delle transizioni difensive, aspetti su cui si lavorerà in settimana.

La corsa playoff resta aperta ma serviranno punti e continuità, a partire dal prossimo turno davanti al proprio pubblico. Si dovrà trasformare la delusione in energia, ritrovare compattezza nei momenti chiave e ripartire dalle cose buone viste nei primi minuti, quando il Quartu ha dimostrato di potersela giocare senza timori anche contro una corazzata di alta classifica, ma non imbattibile.

RIPRODUZIONE RISERVATA