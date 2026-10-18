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Serie A2.
19 ottobre 2026 alle 00:21

Quartu beffato all’ultimo minuto 

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Prima sconfitta stagionale per il Quartu, che cade 4-3 sul campo dell’Energy Saving Futsal al termine di una gara combattuta e ricca di emozioni. Si interrompe così l’imbattibilità dei ragazzi di coach Diego Podda, che tra campionato e Coppa Divisione non avevano ancora conosciuto il sapore della sconfitta. Una battuta d’arresto arrivata dopo una grande rimonta, sfumata soltanto nell’ultimo minuto.

L’avvio è equilibrato, con occasioni da entrambe le parti, ma al 9’ sono i padroni di casa a sbloccare il risultato con Dall’Angol. Passano meno di trenta secondi e Mentasi firma il raddoppio, complicando i piani dei sardi. Il Quartu accusa il colpo e cerca di limitare i rischi, arrivando all’intervallo sotto di due reti. Nella ripresa, però, i biancorossi rientrano in campo con un altro atteggiamento e al 22’ Didac riapre subito la partita. Il Quartu prende fiducia e continua a spingere, trovando al 31’ il pareggio con Cianchi. L’entusiasmo cresce e, pochi istanti più tardi, Corona completa il sorpasso: dal 2-0 al 2-3, con i sardi capaci di ribaltare una sfida che sembrava essersi messa in salita. L’Energy Saving non si arrende e aumenta la pressione nel finale. A meno di quattro minuti dalla sirena, D’Amico trova il gol del 3-3, riaprendo tutto. Quando il pareggio sembra ormai vicino, arriva la beffa: a un minuto dalla conclusione, uno sfortunato autogol condanna il Quartu al definitivo 4-3. Per i sardi resta il rammarico per una rimonta di carattere, vanificata proprio sul più bello.

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