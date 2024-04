Un 53enne di Quartu, Roberto Massa, è morto nello scontro tra la sua moto e un’auto. La tragedia tra via Cagliari e via Livorno, causata dal mancato rispetto di uno stop. Massa, sposato e padre di tre figli, era molto conosciuto in città anche per la sua attività di diacono nella parrocchia di Sant’Elena. Rilievi di legge affidati alla Polizia locale, sul posto anche gli agenti del Commissariato.

