Quartu, addio a due istituti su sei 

Il piano di dimensionamento scolastico regionale tocca anche Quartu, con due istituti comprensivi su sei a rischio soppressione, e un accorpamento di plessi destinato a creare non pochi disagi nella rete dell’istruzione in città.

Di fatto - sulla base della bozza di delibera della Giunta regionale che circola - spariranno due Istituti, il 2 e il 3, accorpati ad altri due, rispettivamente l’1 e il 6. «Il Comune di Quartu ha espresso in maniera chiara il proprio disappunto, sia durante le due assemblee della Città metropolitana di Cagliari che per iscritto – precisa l’assessora comunale alla Pubblica Istruzione Cinzia Carta – Spiace che la Regione ignori e disattenda le istanze dei territori che gridano a gran voce la necessità di una riforma regionale che si traduca in un investimento nel lungo termine, con maggiori risorse per l’istruzione e la formazione. Le scuole hanno tante esigenze probabilmente sconosciute per la Regione - aggiunge l’assessora quartese – dai problemi dell’educativa specialistica per i bambini disabili, alla necessità di inserire figure sanitarie nelle scuole, dal trasporto con lo scuolabus per gli studenti diversamente abili o per i fuori sede, all’integrazione di bambini e ragazzi immigrati. Sino alle borse di studio e rimborsi spese sui libri scolastici. Il Comune di Quartu - conclude Carta – non si fermerà qui, continuerà a farsi portavoce nelle sedi opportune di tutte le necessità del proprio territorio, affinché si possa iniziare a dare la giusta attenzione all’istruzione e a lavorare seriamente sul presente e sul futuro della scuola e delle nuove generazioni».

Malcontento che si allarga ai gruppi di centrosinistra in Consiglio comunale. «Non certo un bel regalo di Natale da parte della Regione per le scuole, gli insegnanti, il personale, gli alunni e le famiglie», sottolineano Barbara Cadoni e Francesco Piludu, rispettivamente del Pd e di Cambiamo Quartu. «Come consiglieri di centrosinistra abbiamo chiesto una convocazione urgente della commissione per poter discutere con la Giunta e poi trovare soluzioni anche con tutto il Consiglio, perché tale scelta venga ripresa in considerazione e corretta».

