Serie A2 maschile.
19 gennaio 2026 alle 00:24

Quartu, 3 punti pesanti 

Successo fondamentale nella sfida salvezza contro il Vdl Fiano Plus 

Il Quartu trova il primo successo interno del nuovo anno superando 2-1 il Vdl Fiano Plus nella seconda giornata del girone di ritorno al PalaBeethoven. Una vittoria concreta che permette alla squadra di Petruso di salire a quota 14 punti e respirare in classifica dopo settimane alternate.

La partita

L’avvio è equilibrato e combattuto. I biancorossi provano subito a imporre ritmo e possesso, sfruttando la regia di Serginho e le incursioni di Guti. Le prime conclusioni non impensieriscono Attardi, ma costringono gli ospiti a difendere bassi. Il Fiano, ben disposto, risponde sfruttando ripartenze rapide e trova la prima grande occasione con Hanine, murata da Cossu. Al 12’ sono proprio i piemontesi ad aprire il punteggio: Airaudi attacca lo spazio, controlla il pallone e conclude con precisione tra le gambe del portiere, firmando lo 0-1. Il Quartu incassa il colpo, ma reagisce con lucidità. Due minuti più tardi Atzeni intercetta un pallone al limite e calcia forte sul secondo palo, ristabilendo la parità. L’inerzia cambia e al 16’ i biancorossi completano la rimonta: Cau dialoga nello stretto con Siddi, che chiude l’azione con il tocco vincente per il 2-1. Il primo tempo si chiude con i padroni di casa in controllo, mentre il Fiano fatica a trovare spazi utili per costruire azioni pulite.

Il secondo tempo

Nella ripresa gli ospiti aumentano il volume di gioco. Buscemi, Di Santo e Trentacoste cercano la porta in più circostanze, ma trovano sempre attento Cossu, protagonista con interventi puntuali. Il Quartu, più guardingo, punta sulle ripartenze: Atzeni e Guti hanno spazio per chiudere la partita, ma manca il guizzo finale. Negli ultimi quattro minuti coach Boscolo tenta il tutto per tutto inserendo il portiere di movimento. La pressione è costante, ma la difesa isolana resta compatta, concede pochissimo e gestisce con ordine ogni possesso avversario. Cossu è chiamato a un’ultima parata prima della sirena, che sancisce un successo importante per risultato e morale. Per Petruso e i suoi è un passo avanti significativo: reazione immediata allo svantaggio, buona gestione del secondo tempo e tenuta difensiva nel finale. Il girone di ritorno è lungo, ma la vittoria restituisce fiducia.

Sabato si torna ancora al PalaBeethoven, dove arriverà l’Aosta: occasione per trasformare un risultato utile in continuità.

