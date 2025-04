Torna “Quarto Grado”, alle 21.25, su Retequattro. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero (nella foto) .

Il programma a cura di Siria Magri apre con il caso di Pierina Paganelli. Prosegue il conflitto a distanza tra gli ex amanti: Manuela Bianchi, nuora della vittima, e Louis Dassilva, metalmeccanico. La donna, nei giorni scorsi sentita dagli inquirenti, continua a sostenere la sua versione e a puntare il dito proprio contro Dassilva. Nel corso della puntata si torna anche sulla vicenda di Lily Resinovich. Mentre si continua a cercare il colpevole, le indagini e le inchieste per scoprire la verità ripartono da zero: nuovamente sotto la lente d'ingrandimento degli inquirenti, gli alibi del marito Sebastiano Visintin e dell'amico speciale Claudio Sterpin.