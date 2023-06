Quartieri senza fogne e senza luci 

Vivono in zone prive di illuminazione, fogne e sono costretti a percorrere strade al limite della praticabilità: dopo anni promesse, i residenti di zone periferiche come Cea Funtana e Spagnolu attendono ancora quella sanatoria che regolarizzerebbe le loro abitazioni. Calogero Di Stefano, uno degli abitanti di Cea Funtana, ha comprato casa nel 1996, da allora ha iniziato una interlocuzione con gli uffici comunali per regolarizzare alcuni aspetti della sua proprietà: «Ho pagato diversi anni fa l’oblazione - e se ci fosse qualcos’altro da pagare non avrei problemi a farlo - ma come tanti altri residenti sono ancora in attesa della sanatoria. Questa situazione accomuna tante zone del paese, negli anni ci hanno promesso lampioni e segnaletica, ma nulla è stato fatto. In una situazione simile è impossibile poter vendere la casa o anche solo accedere ai vantaggi del 110 per cento: chiediamo al Comune di affrontare una volta per tutte la nostra situazione». Salvatore Melis, residente a Spagnolu, aggiunge: «Questa condizione non è accettabile, senza una sanatoria siamo destinati a continuare a vivere in una zona priva di opere di urbanizzazione».

In Aula

Dai banchi della minoranza, Mirko Spiga, capogruppo di Noi per Sarroch, ammette che il problema non sia di facile risoluzione: «Purtroppo è una situazione che accomuna diverse zone spontanee del territorio: i cittadini chiedono i servizi essenziali ma questo può avvenire solo con un piano di risanamento. Nella scorsa consiliatura avevamo avviato l’iter progettuale per dotare in paese di un nuovo Puc e avremmo affrontato anche questo problema. Il fatto poi che l’Ufficio tecnico sia sguarnito di personale rende le cose più complicate».

I problemi

I tecnici incaricati dell’elaborazione del nuovo Piano urbanistico comunale, spiegano i limiti delle leggi regionali per venire a capo del problema che riguarda tanti centri dell’Isola: «La legislazione in materia di urbanistica attuale non prevede alcuno strumento in grado di sanare l’abusivismo, l’unico modo per affrontare questa situazione è quello di trovare, tra le pieghe della normativa e in accordo con la Regione, una soluzione che possa consentire di risanare queste zone». Il sindaco Angelo Dessì spiega come già in campagna elettorale avesse garantito ai cittadini che avrebbe affrontato il problema: «Con i tecnici del Comune e i professionisti impegnati sulla pianificazione del nostro territorio siamo al lavoro per trovare una soluzione. Vorrei chiarire però un aspetto, gli oneri di urbanizzazione delle zone da risanare dovranno essere a carico dei proprietari delle abitazioni: ognuno pagherà in proporzione alle dimensione del proprio lotto di terreno. Siamo pronti a organizzare un incontro pubblico con i nostri tecnici per chiarire la situazione ai cittadini».

