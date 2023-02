quartieri/de amicis, torneo da record 

I Quartieri/De Amicis chiudono la stagione regolare del girone unico dell’Over 50 così come l’avevano cominciata, con un successo che porta la capolista a toccare quota cinquanta punti. Ma l’ultima giornata non ha emesso tutti i suoi verdetti. Perché le tre gare da recuperare saranno decisive per stabilire quale sarà l’ultima squadra che potrà accedere ai playoff, e definire quindi la griglia degli spareggi.

De Amicis da record

Cinquanta punti in diciotto partite, con sedici successi e due pareggi. I numeri da imbattuta de I Quartieri/De Amicis sono da prima della classe anche in termini di reti fatte (miglior attacco con quarantasei gol) e subite (miglior difesa: nove reti al passivo). Anche nel big match di giornata la squadra di Gianfranco Pau, pur sicura da tempo del primato, non ha fatto sconti al Real Putzu, sconfitto per 3-2. Monterastelli apre le marcature con un perfetto diagonale per i cagliaritani, raggiunti da un eurogol di Piscedda che da distanza siderale sorprende il portiere avversario. Il pareggio chiude il primo tempo. Nella ripresa Simbula si guadagna il rigore che Minio Calogero trasforma riportando la De Amicis in vantaggio. Poi sugli sviluppi di un corner arriva il tris ancora di Calogero. La conclusione al volo dal limite di Mereu per i granata arriva a tempo praticamente scaduto, ma serve a poco e fissa il definitivo 3-2. Seconda forza del torneo si conferma la Maccioni Marmi. La detentrice del titolo non fatica più di tanto e doma per 3-1 il Decimo 2013, che ha messo a rischio l’ottavo posto, uscendo sconfitto anche nel recupero di mercoledì scorso contro gli Amatori 4 Mori (1-0).

Duello Decimo-Genuis

I decimesi, ottavi con quindici punti, domani recuperano la gara con il Real Putzu, ma il Panificio Genuis, a quota dodici con due partite da recuperare (contro la Pgs Audax stasera alle 20,30 e poi con la Frassinetti Elmas), può ancora sperare. Oscar Garbati, presidente-allenatore e attaccante dei gialli crede nell’impresa. «Sappiamo che abbiamo poche possibilità di entrare nei playoff, ma vogliamo giocarci le nostre chance. Sono fiducioso perché vedo la mia squadra in forma e vogliosa di raggiungere un bel risultato. Abbiamo comunque fatto un buon campionato, oltre le nostre aspettative». Il 51enne centravanti cagliaritano (tre reti in stagione) suona la carica. «Ci stiamo preparando per giocare al meglio queste ultime due gare. Non pensavamo di arrivare fin qui, partendo da matricola del girone. Il torneo è stato difficile ma abbiamo anche ottenuto degli ottimi risultati. Siamo stati poco fortunati in alcune occasioni, ora ci crediamo». Sicure di giocarsi gli spareggi sono invece l’I. R. Ultimi Moniaflor e gli Amatori Johannes che sabato si sono affrontati nello scontro diretto vinto di misura dagli ospiti (1-0), successo che consente alla Johannes (che chiude quinta con ventidue punti) di superare proprio gli Ultimi, sesti a venti punti come i finalisti della passata stagione, gli Amatori 4 Mori, sconfitti per 3-0 dalla Pgs Audax. Il successo della squadra di Gianfranco Antonazzo e Virgilio Pala porta le firme di Astolfi, Muscas e Contu. La Frassinetti Elmas con una partita da recuperare non può invece evitare l’ultimo posto che la esclude dai playoff. La partita contro il Panificio Genuis (rinviata a data da definirsi) potrebbe essere l’occasione per chiudere comunque in bellezza una stagione poco fortunata.