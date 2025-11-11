VaiOnline
Viale Diaz.
11 novembre 2025 alle 01:38

Quartiere senz’acqua dopo i lavori sui binari 

Il cantiere della metro in viale Diaz crea disagi anche all'approvvigionamento dell'acqua. Quando gli operai intervengono vicino ai tubi idrici, capita che chiudano le condutture. Poi, però, le riaprono prima di andar via. Venerdì pomeriggio, invece, gli abitanti sono rimasti a secco per 7 ore.

«Pare si siano dimenticati di riaprire», dice Sandro Cosentino, ottico, in via Sonnino. «L'interruzione dell'erogazione durante i lavori per la metro avviene spesso: da quando sono iniziati, ce ne sono state almeno sette», dice, «solo che venerdì gli operai si sono dimenticati di riaprire la conduttura prima di lasciare il cantiere per il fine settimana. Questo ha lasciato i residenti senz’acqua dalle 15 alle 20 circa. I tentativi di contattare Abbanoa al numero verde sono stati infruttuosi, con lunghe attese e risposte inadeguate: a loro non risultava ci fosse un’interruzione, poiché il problema è stato causato e gestito dal cantiere della metro».

