Carbonia.
02 settembre 2025 alle 00:29

Quartiere Lotto B, degrado negli impianti sportivi 

Centro sportivo di recente costruzione in stato di degrado e abbandono, piazza Primo Maggio con macchine che spesso parcheggiano all’interno e rifiuti che fanno da contorno. Accade nel Lotto B, storico quartiere operaio alla periferia di Carbonia. A denunciarne la situazione sono diversi cittadini, sostenuti anche da esponenti del consiglio comunale. Per il commerciante Roberto Repole la situazione è gravissima: «Il centro sportivo di via Puglie, dotato di una palestra e di un campo di calcetto è in stato di abbandono da quando è nato. E dire che doveva essere un gioiellino per il nostro quartiere. Andrebbe dato in gestione in modo da responsabilizzare tutti». Se ci si sposta di qualche centinaio di metri e si arriva in piazza Primo Maggio la situazione non cambia. Per Patrizia Gessa, che in passato ha fatto parte del comitato di quartiere Carbonia Nord le lamentele sono tante: «Dai rifiuti presenti in piazza, alla scomparsa dei dissuasori che un tempo non permettevano alle macchine di accedere alla stessa che oggi assomiglia ad un parcheggio, ai nebulizzatori che da quando si sono guastati non son mai stati aggiustati». Il presidente della Seconda Commissione Giacomo Guadagnini non fa sconti: «Siamo andati sul posto a fare numerosi sopralluoghi e abbiamo segnalato agli uffici competenti i diversi interventi di cui necessita il quartiere. Le nostre richieste si son disperse nel vento e niente è mai stato fatto. Urge un intervento strutturale in tutta la zona». L’assessore alle manutenzioni Giuseppe Casti afferma: «Accogliamo le rivendicazioni dei cittadini e nel più breve tempo possibile interverremo per apportare tutti gli interventi necessari».

