«Quartiere di Area nel degrado» 

«A due passi da via Cagliari, e quindi dal Municipio, c’è un quartiere in completo stato di abbandono: l’amministrazione comunale si è dimenticata dell’esistenza del quartiere Area, dove le strade sono sempre sporche e le case circondate da erbacce secche». Silvano Corda, presidente della Commissione di vigilanza e consigliere di opposizione, denuncia la situazione in cui versa il quartiere popolare di Area, in cui vivono numerose famiglie.

«Servono misure urgenti – dice Corda -, le alte temperature, unite alla presenza delle vegetazione secca sono le componenti ideali per l’innesco di un incendio. Ritengo sia doveroso garantire non solo il degrado a quella zona, ma anche la sicurezza alle persone che ci vivono: è necessario rimuovere la vegetazione secca, i rifiuti abbandonati e ripulire le strade, ricoperte di foglie e cartacce». (i. m.)

