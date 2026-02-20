VaiOnline
Sestu.
21 febbraio 2026 alle 00:13

Quartiere Ateneo, un fiume di liquami invade via Madrid 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un fiume dal colore che non promette nulla di buono, accompagnato da un odore pestilenziale. A Sestu in via Madrid ad Ateneo in questi giorni è stato allarme per quella che secondo i residenti è una vera emergenza d’igiene. «Ormai da giorni dobbiamo sopportare le esalazioni delle acque nere che impestano tutte la zona», si sfoga Nicola Quaquero, che ha segnalato il problema a Comune ed Abbanoa: «Una vera fogna a cielo aperto, l’acqua sporca ha invaso anche un terreno vicino alle case, ed è diventato impossibile anche solo aprire la finestra». Il fiume è arrivato sino al livello della strada: un disagio anche per gli automobilisti. «Abbiamo subito informato Abbanoa», ha dichiarato l’assessore all’Igiene Urbana Emanuele Meloni. Ieri mattina sono intervenuti i tecnici del Comune e quelli di Abbanoa. «Dalle verifiche effettuate non risultano guasti nella rete fognaria gestita da Abbanoa. Assieme ai tecnici del Comune stiamo approfondendo l'origine», dichiarava ieri il gestore dell'acqua. «Domani (oggi per chi legge) interverremo con l'autospurgo per consentire la video ispezione della condotta che attraversa un terreno privato». La ricerca per risolvere il problema continua.

In alcuni casi in città il percorso delle acque nere coincide con quello delle acque piovane, e, dopo le ultime grandi piogge, è facile che si intasi. In questi casi è possibile segnalare il problema al Comune tramite l’app Municipium, via pec, o al numero segnalazione guasti di Abbanoa 800 022 040. (g. l. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

Cagliari-Lazio, la carica di Palestra

l Gaggini, Pilia
«Una situazione catastrofica». Schael: stop a qualsiasi incarico. Cappellacci si rivolge al ministro

L’Asl di Cagliari senza guida

Niente nomine, scade la supplenza. L’ombra del commissario da Roma 
Cristina Cossu
Il caso

Fondazione Mont’e Prama Perquisizioni e sequestri della Guardia di Finanza

La Procura di Cagliari indaga 11 persone per corruzione, turbativa d’asta e falso 
Francesco Pinna
La storia

Centenario in Ape fino al Municipio per la carta d’identità

Baunei, Pietro Cabras testimonial del documento elettronico  
Giampaolo Porcu
Il caso

Sea Watch, il Governo impugnerà le sentenze

Ricorso contro i risarcimenti concessi dai giudici di Palermo alla Ong tedesca 
Milano

La Procura: «L’agente ha mentito»

Si aggrava la posizione del poliziotto: il “pizzo” dietro la morte del pusher  
(FILES) Britain's Prince Andrew, Duke of York reacts as he arrives at St. George's Chapel at Windsor Castle to attend the Easter Mattins Service in Windsor, outside London on March 31, 2024. Britain's former prince Andrew has moved out of his luxurious home on the royal family's Windsor estate under cover of darkness, media reports said on February 4, 2026, as newly released documents threatened fresh scandal over his links to the late sex offender Jeffrey Epstein. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)
(FILES) Britain's Prince Andrew, Duke of York reacts as he arrives at St. George's Chapel at Windsor Castle to attend the Easter Mattins Service in Windsor, outside London on March 31, 2024. Britain's former prince Andrew has moved out of his luxurious home on the royal family's Windsor estate under cover of darkness, media reports said on February 4, 2026, as newly released documents threatened fresh scandal over his links to the late sex offender Jeffrey Epstein. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)
Lo scandalo

Londra, la monarchia trema

Scotland Yard cerca documenti nella casa in cui viveva l’ex principe 
il verdetto

Usa, i giudici cancellano i dazi

Per la Corte Suprema il presidente Trump «non aveva il potere di imporli» 