Quartiere Ateneo, un fiume di liquami invade via Madrid 

Un fiume dal colore che non promette nulla di buono, accompagnato da un odore pestilenziale. A Sestu in via Madrid ad Ateneo in questi giorni è stato allarme per quella che secondo i residenti è una vera emergenza d’igiene. «Ormai da giorni dobbiamo sopportare le esalazioni delle acque nere che impestano tutte la zona», si sfoga Nicola Quaquero, che ha segnalato il problema a Comune ed Abbanoa: «Una vera fogna a cielo aperto, l’acqua sporca ha invaso anche un terreno vicino alle case, ed è diventato impossibile anche solo aprire la finestra». Il fiume è arrivato sino al livello della strada: un disagio anche per gli automobilisti. «Abbiamo subito informato Abbanoa», ha dichiarato l’assessore all’Igiene Urbana Emanuele Meloni. Ieri mattina sono intervenuti i tecnici del Comune e quelli di Abbanoa. «Dalle verifiche effettuate non risultano guasti nella rete fognaria gestita da Abbanoa. Assieme ai tecnici del Comune stiamo approfondendo l'origine», dichiarava ieri il gestore dell'acqua. «Domani (oggi per chi legge) interverremo con l'autospurgo per consentire la video ispezione della condotta che attraversa un terreno privato». La ricerca per risolvere il problema continua.

In alcuni casi in città il percorso delle acque nere coincide con quello delle acque piovane, e, dopo le ultime grandi piogge, è facile che si intasi. In questi casi è possibile segnalare il problema al Comune tramite l’app Municipium, via pec, o al numero segnalazione guasti di Abbanoa 800 022 040. (g. l. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA