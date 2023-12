Quartiere Ateneo: «Non dimenticateci» 

Il Comune ha messo sul piatto 94 mila euro per cambiare il quartiere Ateneo a Sestu. Ma i residenti chiedono certezze. «Vogliamo essere coinvolti nelle decisioni», sono le parole di Marco Cinelli, tra i fondatori insieme ad altri abitanti di un agguerrito comitato. «Chiederemo un incontro al Comune». Perché il rione è un’isola non del tutto felice, ancora a parte rispetto al resto della cittadina.

Le proposte

Il progetto non c’è ancora. E per questo i residenti sono molto attivi. Ateneo è un quartiere giovane, con tante ville plurifamiliari, palazzine e anche molte aree verdi, spesso in condizioni non ottimali. «I soldi potrebbero essere usati per risistemare giardini e aiuole. Ma servono anche più parcheggi, perché non c’è quasi mai posto per tutti». Un problema nato soprattutto nelle villette che hanno il passo carrabile e posto per due auto: spesso ospitano anche quattro famiglie, a causa di varianti fatte nel corso degli anni al piano urbanistico.

Il degrado

La prima tappa del tour nel quartiere è ai campi sportivi: «Ormai sono praticamente in abbandono, nessuno li usa più», racconta Cinelli. «Lo spazio è grande: si potrebbe rifare il campo, mettere aiuole, e anche un’area di sosta». C’è poi il parchetto in via Stoccolma, una piccola zona franca: «c’è chi parcheggia qui, molte case hanno l’accesso diretto al parco. Si vedono anche i tombini e i tubi dell’acqua. Insomma questa zona è nata senza controllo ed è giusto che il Comune la sistemi, ma potrebbe farlo mettendo giardini, percorsi pedonali, aree di sosta, marciapiedi», propone Alessandro Rocca, che abita proprio qui. In alto ci sono pure i giochi per bambini anche se il legno ha perso un po’ di colore e la giostra non gira più bene, soffocata dall’erba alta. «Io non ci porto più mio figlio», dice Anna Vadilonga, «in compenso se la sera viene qualcuno a trovarci rischia una multa per aver lasciato l’auto davanti al passo carrabile».

I pericoli

Nemmeno i marciapiedi sono messi molto bene. Uno in via Parigi da poco si è sollevato e non è stato ancora riparato. C’è poi il problema dei furti: «da poco hanno rubato tutte e quattro le portiere da una macchina. È la prima volta ma siamo preoccupati. Servono le telecamere», fa notare Cinelli. I cittadini del comitato hanno depositato una petizione in Comune per chiedere un incontro e raccolto 58 firme. La sindaca Paola Secci dà la sua disponibilità: «siamo ben lieti di riceverli e di ascoltare le loro esigenze e proposte. Già dal 2015 abbiamo investito sui lavori di urbanizzazione del villaggio Ateneo, investendo le risorse per i lavori dei marciapiedi, asfalti e rotonda».

