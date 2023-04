Quartiere Ateneo, i lampioni pubblici si accendono tardi 

Da giorni nel quartiere Ateneo di Sestu il problema è sempre lo stesso. Cala la sera, arriva il buio, ma le luci delle strade non vogliono saperne di accendersi subito; così alle nove di sera è ancora buio, spesso, dopo ripetute segnalazioni, fino alle nove e mezzo, le dieci, o dopo.

Le vie sestesi sono illuminate da un sistema a led, fortemente voluto dall’attuale amministrazione e che ha rimpiazzato i vecchi lampioni, con un servizio gestito da un’azienda privata, Zephyro Spa. Come spiegano gli uffici tecnici del Comune, il sistema è regolato da una serie di quadri elettrici presenti in tutto l’abitato di Sestu, che funzionano grazie ad un preciso orologio astronomico. Ma se in tutto il paese le luci della strada s’accendono regolarmente, e qui no, sembra che qualcosa non vada come dovrebbe.

Il vicesindaco Massimiliano Bullita, che è anche assessore all’Urbanistica, Viabilità e Traffico, Arredo urbano ed Energia, spiega di aver segnalato due volte personalmente il problema, sia giovedì che sabato: «Mi risulta che sia stato risolto, ma mi riservo di svolgere ulteriori verifiche». L’ufficio tecnico del Comune precisa che il guasto è stato riparato: «Per quanto ci è dato sapere in questo momento l'impianto di illuminazione è perfettamente funzionante». L’ufficio ha anche annunciato una serie di verifiche cadenzate e costanti, per avere un monitoraggio certo del funzionamento dell'impianto d’illuminazione. L’amministrazione comunque invita a segnalare ogni guasto al numero 800628172, o alla mail giuseppe.pinna@comune.sestu.ca.it , o tramite l’app Municiupium. (g.l.p.)

