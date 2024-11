Quartiere Ateneo, crepe sull’asfalto 

Quelle crepe sull’asfalto non fanno dormire sonni tranquilli ai residenti del quartiere Ateneo, a Sestu. Succede in via Madrid, all’ingresso di questo giovane quartiere. E pure in via Parigi, che fa angolo.

«Percorrendo la strada si notano dei solchi, come dislivelli, lasciati dallo scorrere dell’acqua», spiega Marco Cinelli, portavoce dei residenti, «l’acqua continua a scorrere anche lì sotto e alza ancora di più l’asfalto. Basterebbe un intervento di manutenzione ordinaria, ma se si lascia così servirà uno di straordinaria». Preoccupa anche un mucchio di sabbia in via Madrid vicino alla rotonda e all’ingresso del quartiere, forse lasciato da vecchi lavori: un pericolo per ciclisti e motociclisti. In quel punto ci sono anche erbacce che intasano un canaletto di scolo. «Segnalerò agli uffici tecnici così potremo svolgere tutte le verifiche necessarie», promette l’assessore ai Lavori Pubblici, Emanuele Meloni.

