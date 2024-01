Quartiere al buio: «Colpa dei topi»  

Il buio pesto è arrivato all’improvviso nei giorni tra Capodanno e l’Epifania. Intere strade nel quartiere di Santo Stefano e nella zona di Pirastu, si sono ritrovate senza luce. Lampioni spenti ed enormi disagi anche solo per infilare la chiave nella serratura dei portoni.

I residenti credevano che fosse dovuto a un guasto invece, sorpresa, la colpa è tutta dei topi. I roditori hanno mangiucchiato i cavi causando gravi danni. Tanto che gli operai della ditta Engie, che si occupa della gestione degli impianti di illuminazione in tutta la città, sono dovuti intervenire d’urgenza anche per sostituire le lampade bruciate tra le vie Albinoni, Palestrina, Scarlatti e così via.

Rifiuti e cantieri

È da tempo che il quartiere di Santo Stefano è invaso da enormi ratti, attirati non solo dalle discariche e dai rifiuti che spuntano ovunque, ma anche da cantieri che vengono aperti senza rispettare le regole. Così adesso si cerca di correre ai ripari, almeno in parte. Mercoledì i tecnici della Pro Service incaricati dal servizio antinsetti della Città Metropolitana, saranno impegnati in via Della Musica per il posizionamento delle esche. Successivamente il 17 gennaio saranno effettuati i controlli per verificarne il buon esito.

«Siamo rimasti al buio per giorni», dice Francesco Artizzu dalla sua casa in via Albinoni, «gli operai ci hanno detto che i topi hanno rosicchiato i cavi. È davvero assurdo che non si faccia niente per debellarli, ormai c’è un’ invasione».

Ad attirare i ratti sono anche i rifiuti. «La zona è sporca basta guardarsi intorno», evidenzia Daniela Tricarico. «Proprio in via Bizet c’è un terreno privato che è diventato un letamaio. Vi gettano di tutto ed è anche un cimitero di auto abbandonate. È chiaro che in queste condizioni i ratti hanno vita facile. E pensare che siamo a due passi dall’Asl». E non è certo solo qui, «anche in via Don Giordi all’interno del parco del Molentargius c’è un’invasione. I gatti ci sono ma sono talmente sazi che neanche li toccano».

Le polemiche

E ad attirare i topi è proprio anche il cibo che improvvisate gattare lasciano per strada, senza preoccuparsi poi di portarlo via, che diventa cibo non solo per i ratti ma anche per gabbiani e cornacchie. «Indubbiamente ci sono punti dove ci sono tanti rifiuti», aggiunge Canè, «e tutta questa sporcizia attira i topi che poi creano anche danni come quelli che hanno fatto questi giorni andando a rosicchiare i cavi e lasciando le strade senza luce».

Altro grave problema sono i cantieri selvaggi. «L’apertura di nuovi cantieri edili di medie e grandi dimensioni deve essere preceduta, a carico della ditta che deve fare i lavori, da un’adeguata azione preventiva di derattizzazione che deve essere ripetuta annualmente e per tutta la durata del cantiere, con almeno due interventi effettuati nel periodo invernale» e inoltre, «in ambito urbano, i proprietari o affittuari di immobili o terreni devono provvedere ad una loro adeguata manutenzione in modo da impedire l’accesso ai ratti e la conseguente formazione di focolai d’infestazione».

