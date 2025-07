Quarti con l’Ungheria  domani per il Setterosa  

Singapore. Sarà l’Ungheria, vice campione in carica, a contendere domani alle 13.10 al Setterosa un posto nelle semifinali del Mondiale di pallanuoto, in corso a Singapore. Ieri l’Italia di Carlo Silipo ha battuto 13-10 la Cina in un incontro nel quale la discriminate è stato il primo quarto, vinto 2-0 dalle azzurre. Le reti di capitan Cocchiere e Bettini hanno creato un solco che le avversarie non sono più riuscite a colmare. Risultato 13-11, con le triplette di Bianconi e Bettini.

Nel torneo maschile, oggi (13.10) Brasile-Grecia designerà l’avversario del Settebello nei quarti.

