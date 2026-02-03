Quarti al via: il Toro prova a fermare l’Inter 

MILANO. La Coppa Italia entra nel vivo e per l'Inter è tempo di scegliere quante energie dedicare ai vari fronti sui quali è impegnata. Alle 21 (diretta Italia 1) i nerazzurri affronteranno il Torino nei quarti di finale, con in palio l'accesso alla semifinale contro la vincente di Napoli-Como. Una sfida secca che si giocherà in campo neutro: non a San Siro ma allo U-Power Stadium di Monza, dal momento che il Meazza è impegnato nei preparativi per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali, in programma venerdì.

Qui Inter

Il confronto con i granata non è privo di insidie. La Coppa resta un obiettivo concreto, un trofeo che può aggiungere valore alla stagione, ma il precedente dell'anno scorso pesa nelle valutazioni: il superamento dei quarti portò a un doppio derby contro il Milan in semifinale, con un dispendio di risorse che finì per incidere sugli altri obiettivi stagionali. Un equilibrio delicato, tra ambizione e gestione delle forze, che Cristian Chivu è chiamato a governare. Il tecnico nerazzurro ha quasi tutta la rosa a disposizione, ad eccezione degli infortunati Barella, Calhanoglu e Dumfries, che non saranno convocabili contro il Torino. Proprio in vista del fitto calendario, Chivu è orientato a un ampio turnover in ogni reparto, a cominciare dal portiere Josep Martinez. Si potrebbe rivedere Darmian, rientrato in campo a Cremona dopo tre mesi di stop, così come di Diouf e Frattesi in mediana e la coppia Bonny-Pio Esposito in attacco.

Sullo sfondo, resta il tema dell'ordine pubblico. Il Viminale ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi interisti fino al 23 marzo 2026 (Sassuolo, Lecce e Fiorentina).

Qui Torino

In casa Torino, la vittoria contro il Lecce ha permesso al Torino di scacciare via i brutti pensieri da rischio retrocessione, ora Marco Baroni può dedicarsi completamente alla Coppa Italia. Ai granata serve una vera e propria impresa. Con il presidente Urbano Cairo, i quarti di finale di Coppa Italia sono sempre stati il massimo risultato nella competizione, in più c'è da considerare che il Toro non raggiunge le semifinali dall'edizione 1993/1994. Poi ci sono i precedenti con l'Inter, con i granata che non riescono a battere i nerazzurri da sette anni, e nell'impegno di questo campionato sono stati travolti con un netto 5-0 a San Siro alla prima giornata. L'allenatore schiererà certamente il volto nuovo, l’ex rossoblù Matteo Prati, in regia.

