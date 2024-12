Quartesi dell’anno, il premio a Fellman e Aquino 

Saranno premiati oggi alle 18 nella sala consiliare del Comune i due quartesi dell’anno, scelti dalla Pro loco. Si tratta della presidente di Arcoiris, Arlen Aquino, e di Michele Fellman, fondatore e titolare della nota birreria in via Magellano. Durante la serata, che sarà presentata da Alessandro Passera dell’associazione “Sette note e più”, saranno consegnati dal presidente della Pro Loco Stefano Lai e dalla presidente del consiglio Rita Murgioni, anche i premi dei tre concorsi per la Vetrina di Natale, il Presepe dei rioni e la Casetta di Natale che sono andati rispettivamente ai Fratelli Massa, storico negozio di tessuti in via Umberto I, noto a tutti come Geppino, al negozio di piante in via Porcu Bons house e alle famiglie Paribello e Argiolas degli omonimi macelleria e panificio. Durante la serata sarà presentato anche il calendario artistico della Pro loco quest’anno dedicato ai vecchi portali che ancora si vedono nel centro storico, alcuni ristrutturati altri che hanno mantenuta intatta la loro bellezza.

Intanto proseguono anche gli appuntamenti musicali che l’associazione culturale “Ennio Porrino” sta portando avanti nell’ambito del progetto “Quartu in Musica”. Oggi alle 11 al Parco Parodi a Sant’Andrea spazio allo spettacolo musicale itinerante “Wind Christmas” che prevede un’esibizione musicale tenuta da un ensemble di fiati.

