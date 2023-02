Quarta rottura  della condotta in pochi giorni 

Quando mercoledì sera l’acqua è stata reimmessa in rete gli utenti di Girasole speravano che i disagi fossero giunti al termine. Invece all’alba di ieri una nuova rottura, la quarta in quattro giorni, ha rimandato in tilt la condotta idrica, riducendo notevolmente la pressione della portata d’acqua nelle utenze del paese. La rottura è stata registrata nelle campagne di Fromiga, in territorio di Villagrande, tra Girasole e la diga di Santa Lucia. Mentre in paese montano le proteste contro Abbanoa, il sindaco di Girasole, Lodovico Piras, 40 anni, invoca interventi concreti: «Chiediamo che venga investito in tempi rapidi il finanziamento di oltre un milione di euro, disponibile già da tempo, per potenziare la condotta. Elogiamo il lavoro dei tecnici che si applicano sul campo, ma il problema è a monte. Il servizio mal si coniuga con la scadenza delle bollette, recapitate sempre con la massima puntualità, e i relativi costi». ( ro. se.)

