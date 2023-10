Israele è in guerra. Oggi torna l'appuntamento con "Quarta Repubblica", il talk show dedicato all'attualità politica ed economica condotto ogni lunedì in prima serata da Nicola Porro su Retequattro, a partire dalle 21.30.

La puntata sarà incentrata proprio sull’attacco di Hamas nei confronti di Israele con approfondimenti, aggiornamenti, collegamenti costanti con gli inviati e testimonianze dai luoghi del conflitto. Sono più di 700 i morti israeliani, 2000 i feriti in un dramma che, negli anni, sembra non avere fine. Tanti gli ospiti in studio di Nicola Porro per analizzare con lucidità e obiettività il momento cruciale che il Paese sta vivendo.

RIPRODUZIONE RISERVATA