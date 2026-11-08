Oggi, in prima serata su Retequattro, torna “Quarta Repubblica”, il programma condotto da Nicola Porro.
Al centro della puntata una nuova inchiesta sul sistema di potere del PD, da Roma alla Puglia. A seguire, un’analisi sul rapporto tra le forze della sinistra istituzionale e le realtà antagoniste dei centri sociali, in particolare i casi emblematici di Askatasuna a Torino e Labas a Bologna. Infine, tutti gli aggiornamenti sul caso Garlasco.
Partecipano al dibattito - tra gli altri – Alessandro Sallusti, Andrea Ruggieri, Paolo Romano, Hoara Borselli, Michele Silenzi, Stefano Zurlo, Ginevra Leganza, Suor Monia Alfieri, Armando Palmegiani e Luca Fazzo.