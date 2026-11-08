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09 novembre 2026 alle 00:44

“Quarta Repubblica” 

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Oggi, in prima serata su Retequattro, torna “Quarta Repubblica”, il programma condotto da Nicola Porro.

Al centro della puntata una nuova inchiesta sul sistema di potere del PD, da Roma alla Puglia. A seguire, un’analisi sul rapporto tra le forze della sinistra istituzionale e le realtà antagoniste dei centri sociali, in particolare i casi emblematici di Askatasuna a Torino e Labas a Bologna. Infine, tutti gli aggiornamenti sul caso Garlasco.

Partecipano al dibattito - tra gli altri – Alessandro Sallusti, Andrea Ruggieri, Paolo Romano, Hoara Borselli, Michele Silenzi, Stefano Zurlo, Ginevra Leganza, Suor Monia Alfieri, Armando Palmegiani e Luca Fazzo.

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