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21 settembre 2026 alle 00:22

“Quarta Repubblica” 

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Questa sera torna l’appuntamento con “Quarta Repubblica”, condotto da Nicola Porro, in prima serata su Retequattro.

Al centro della puntata, un’inchiesta sul partito AvS, guidato da Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli: dal caso Salis alle cosiddette “amicizie pericolose”. A seguire, un’ampia pagina dedicata all’indagine che coinvolge oltre venti medici per il rilascio di certificati finalizzati a evitare il trasferimento nei Cpr, i centri di permanenza per i rimpatri destinati agli stranieri in attesa dell’esecuzione di un provvedimento di espulsione. Infine, il tema della sicurezza con il caso di Baldissero D’Alba, dove un cittadino ha ucciso uno dei ladri entrati nella sua abitazione. Con Alessandro Sallusti, Antonio Di Pietro, Maurizio Belpietro, Andrea Ruggieri, Hoara Borselli.

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