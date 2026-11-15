Oggi in prima serata su Retequattro torna “Quarta Repubblica”, il programma condotto da Nicola Porro. Al centro della puntata un'intervista esclusiva a Mosab Hassan Yousef, il principe verde, figlio di uno dei fondatori di Hamas che ha voltato le spalle all'organizzazione. Arrestato da Israele nel 1996, in carcere accettò di collaborare con lo Shin Bet, e non se n'è mai pentito. Negli anni della seconda Intifada contribuì alla cattura del leader di Fatah Marwan Barghouti, condannato a cinque ergastoli.
A seguire, un ampio capitolo sulla guerra ibrida, tra attacchi alle scuole e minacce alla sicurezza. Infine, l'inchiesta sul “sistema Pd” fa tappa a Bologna e a Bari. Tra gli ospiti Alessandro Sallusti, Paolo Del Debbio, Giorgio Mulè, Luca De Carolis, Fausto Biloslavo, Ginevra Leganza.