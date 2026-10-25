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26 ottobre 2026 alle 00:39

“Quarta Repubblica” 

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Oggi in prima serata su Retequattro torna “Quarta Repubblica”, il programma condotto da Nicola Porro.

Al centro della puntata, il secondo fine settimana consecutivo di proteste e scontri nelle principali piazze italiane. A seguire, un approfondimento su Youssef Siher, indicato come il presunto ispiratore del Movimento 17 ottobre. Spazio anche a nuovi sviluppi dell’inchiesta sul sistema di potere del PD in alcune città italiane, da Firenze a Napoli. Infine, il caso Garlasco, con nuovi audio inediti.

Partecipano al dibattito - tra gli altri – Alessandro Sallusti, Andrea Ruggieri, Hoara Borselli, Michele Silenzi, Fabio Sasso, Stefano Zurlo, Ginevra Leganza, Valter Biscotti, Ugo Ricci, Gianluca Zanella.

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