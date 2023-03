Quarta Regia, arriva il parco 

Nasce il parco urbano della Quarta Regia, un’oasi affacciata sulla laguna di Santa Gilla. L’edificio era stato recuperato anni fa dalla Conservatoria delle coste, ma era rimasto di fatto un’opera di riqualificazione incompleta perché, intorno, il degrado e l’abbandono non erano stati cancellati. Con la imminente valorizzazione, un’altra porzione di grande valore paesaggistico e storico del lungomare cagliaritano sarà finalmente salvata e destinata alla libera fruizione.

Un intervento, di circa 2 milioni di euro, che prevede la totale riqualificazione del complesso della Quarta Regia, risalente alla metà del XIV secolo. È qui, nelle casse regie, che la quarta parte del pescato versavano sotto forma di dazio fino al 1956 i lavoratori dello stagno, mentre la Quarta Regia fungeva anche da luogo di rimessaggio delle reti e da osteria.

Il piano di restauro dell’area in effetti ha già ultimato la prima fese con il rifiorimento della scogliera frangiflutti a contenimento delle mareggiate e a protezione della torre e dell’area circostante. La spesa: 520mila euro. Ora si procederà con la vera riqualificazione. In 270 giorni chi si aggiudicherà la gara dovrà rimettere a nuovo gli 11mila metri quadri. Diventeranno un vero e proprio parco inclusivo (la metodologia progettuale è quella della Design for All stabilita dalla convenzione Onu), accessibile tutto l’anno, con percorsi diversificati, illustrati con pannelli didattici ed informativi che raccontano la storia del plesso e dell’habitat naturale circostante.

Diversi gli ambiti attorno ai quali si sviluppa l’iniziativa dell’Autorità portuale: l’arena Torre Quarta Regia, l’arena Belvedere, le aree eventi, i percorsi e l’area ingresso con i relativi corpi servizi. Per la prima è prevista la realizzazione di un’area pavimentata delimitata da muri bassi e concentrici che, oltre alla mera protezione dagli allagamenti, potranno essere utilizzati come sedute continue dai visitatori. L’Arena belvedere, dalla forma ovale, circondata da massi e panchine, diventerà la prima area pic-nic del lungomare, all’interno della quale sarà possibile degustare i prodotti del mare provenienti dai vicini allevamenti. Il parco si integrerà perfettamente con la laguna attraverso tre piattaforme a portale, i miradouros, che, adagiandosi sugli scogli, creeranno un affaccio direttamente sull’acqua. Lungo i margini stradali sarà inserita un’area parcheggi schermata da piante di essenze autoctone. «La riqualificazione del complesso della IV Regia si aggiunge al nostro ampio e complesso processo di riqualificazione del lungomare di Cagliari», spiega Massimo Deiana, Presidente dell’Authority.