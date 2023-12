Quarta rata del Pnrr L’Italia va all’incasso ed è la prima tra i 27 

Pochi giorni ancora per raggiungere la duplice meta di fine anno ed entrare nel secondo tempo della lunga sfida del Pnrr. Con in tasca le prime tre rate del suo maxi-piano, nelle prossime ore Roma si appresta a ricevere l’atteso assegno della quarta tranche da 16,5 miliardi di euro, sfondando così quota cento miliardi nei finanziamenti incassati fin qui sui 194,4 a disposizione dal Next Generation Eu. Ma l’attesa è rivolta anche alla richiesta del pagamento della quinta rata da 10,5 miliardi: tutti i 52 obiettivi previsti, aveva annunciato la settimana scorsa il ministro responsabile Raffaele Fitto, sono stati raggiunti. Ora non resta che aspettare l’esame di Bruxelles.

Giunto ormai alla soglia della metà delle dieci rate previste, il Pnrr è nel vivo della fase di spesa. E il sì di Palazzo Berlaymont ai 21 milestone e ai 7 target della quarta tranche - ufficializzato il 28 novembre - nelle prossime ore diventerà realtà, dopo un lungo percorso di verifica complicato anche dalle criticità del passato, legate ai ritardi sui nuovi alloggi per studenti previsti nella terza rata. L’Italia è la prima tra i Ventisette a ricevere il via libera al quarto pagamento, seguita dalla Spagna che a dicembre ha avanzato la sua richiesta. Ora la radiografia della quinta rata - rivista dopo la “operazione realismo” condotta per ridisegnare il piano originario targato Mario Draghi - mostra 52 obiettivi da raggiungere contro i 69 previsti all’inizio. Tra questi gli appalti da aggiudicare del settore idrico, l’elettrificazione della rete ferroviaria nel Mezzogiorno e la tratta ferroviaria Salerno-Reggio Calabria, ma anche interventi per il potenziamento delle condotte e per la realizzazione degli impianti per la valorizzazione dei rifiuti, l’entrata in vigore della riforma dell'organizzazione del sistema scolastico e traguardi per la digitalizzazione della pubblica amministrazione.

