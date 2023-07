Quarta occupazione nelle case di Area 

È totalmente fuori controllo la situazione in via Suor Anna Lucia, il rione con alloggi a canone concordato in cui la settimana scorsa si sono registrate ben tre occupazioni abusive: ieri è avvenuta la quarta.

Stavolta a fare irruzione è stata una donna con un figlio. Ha occupato uno degli appartamenti su due piani che fanno parte del compendio di 60 alloggi realizzati da Area fra via Roux e via Mazzini a partire dal 2006. Cinquanta sono stati faticosamente assegnati nel corso degli anni (secondo la tipologia affitti salati che variano da 200 a 450 euro), dieci sono rimasti sfitti nonostante i reiterati bandi (l’ultimo indetto due giorni fa). Ma le abitazioni vuote rimangono senza il minimo controllo.

Così, in una settimana, quattro sono state aperte e occupate illegalmente mandando su tutte le furie gli altri residenti che rivolgendosi alle istituzioni, magistratura compresa, chiedono di arginare la situazione e di ripristinare la legalità al più presto. Ma di sgomberi, al momento, nemmeno a parlarne. Pertanto esiste il concreto rischio che vengano occupate anche le altre sei case. Con buona pace degli futuri vincitori (sempre che ci siano) dell’ultimo bando. Porre rimedio pare complicato: ci proverà domani un vertice a Cagliari che coinvolgerà Prefetto, sindaco Pietro Morittu e il direttore generale di Area Cristian Riu.

