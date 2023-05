Quarta A del liceo artistico alla ribalta nazionale 

Il digital storytelling di Marriage à-la-mode del pittore inglese William Hogarth del liceo artistico di Lanusei tra i dieci finalisti del Politecnico di Milano per il progetto Policultura. Fra le scuole superiori in tutta Italia, selezionate da una giuria di esperti del Politecnico, c’è anche il progetto della quarta A del Delitala. Il vincitore sarà premiato il 6 giugno a Milano, dove i ragazzi potranno anche partecipare a workshop e approfondimenti.

I ragazzi hanno studiato e approfondito i sei dipinti che raccontano con ironia la società inglese del XVIII secolo e che mettono alla berlina i risultati disastrosi di un matrimonio di interesse. In lingua inglese, l’opera è stata riproposta e attualizzata attraverso il teatro, con un focus sui matrimoni combinati o d’interesse, ancora in voga nella società contemporanea. La professoressa Maria Antonietta Fiera, referente del progetto, è soddisfatta. «Il filo conduttore della rappresentazione è che grazie alla cultura e all’arte i due giovani protagonisti fanno un'auto riflessione e raggiungono la libertà, approcciandosi al futuro con positività e serenità e innamorandosi della vita. I ragazzi sono sensibili a queste tematiche, rimangono colpiti dall’incapacità di comunicare, nonostante oggi siano sempre connessi, dalla mancanza di valori nel passato come nel presente. Il risultato, che è un ottimo lavoro di squadra, è entusiasmante».

RIPRODUZIONE RISERVATA