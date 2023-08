Quarantenni all’opera  per la sagra dell’Assunta 

Al lavoro già da febbraio per allestire la festa patronale più sentita e attesa dell’anno, quella di Santa Maria Assunta. Ormai da 6 anni, l’onore di gestire un evento da sempre partecipatissimo ricade sul comitato dei quarantenni, in questo caso la leva del 1983 che anche stavolta si avvale del contributo di coniugi e fidanzati/e.

E sono stati ben in 17 a rispondere agli appelli di don Vittorio Scibilia: un record da quando la festa è in mano ai quarantenni. Con l’aggiunta di coniugi e fidanzati/e il gruppo sale a 21. «Eravamo 19, - osserva la presidente Irene Usai - fortunatamente pochi hanno abbandonato in corso d’opera, data la grande mole di lavoro che occorre per allestire la festa e per curarla in ogni dettaglio». In effetti, pochi sanno quanto lavoro occorre tra riunioni, piani di sicurezza, permessi e burocrazia, ricerca sponsor, questua per offerte, lotteria, pubblicità, contatti con le agenzie di artisti e fuochi pirotecnici. «Una mole di lavoro – continua - ampiamente ripagata dalla riconoscenza che stiamo percependo: la risposta del paese è stata ottima. Oltre a lei nel comitato Daniele Madeddu, Stefania Mura, Daniele Deligia, Ilenia Fais, Davide Peddis, Vanessa Meloni, Pamela Cocco, Fabrizio Murru, Carlo Fonnesu, Agnese Medas, Daniel Barranca, Tania Meloni, Giuseppe Cicalò, Simona Deidda, Stefania Mocci, Stefania Podda, Vanessa Fanari, Matteo Steri, Simone Murru, Valeria Ballisai. All’inizio dubbioso sul coinvolgimento dei quarantenni, don Scibilia si è ricreduto: «Sono soddisfatto perché vedo che il comitato è soddisfatto: c’è tanto entusiasmo, si percepisce veramente il clima della festa». Già allestito il carro della legna per la festa che avrà il suo clou dal 14 al 21 agosto.

