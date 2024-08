Quarantenni al lavoro, si celebra la festa patronale dell’Assunta 

Con il suggestivo allestimento de su “Carru de sa linna” (circa 6 tonnellate di legna da ardere, primo premio e da sempre simbolo della festa) ha preso il via la festa patronale dell’Assunta, la rassegna di eventi più attesa dell’anno.

A curarla, in piazza Matteotti, il comitato dei quarantenni (Manuela Carta, Roberta Casti, Francesco Pili, Maddalena Piras, Daniel Pinna, Daniele Congiu, Mariangela Carta, Marco Manca, Alessio Cadoni, Nicolas Atzeni) con il supporto delle famiglie e dell’associazione Vergine Assunta. «Si partecipa - spiega Roberta Casti - per portare avanti la tradizione ed omaggiare la patrona ma è anche un bel modo per ritrovarsi e cementare vecchie e nuove amicizie». Si parte il 13 agosto, alle 22, con “Ti sfido a…”, serata di giochi di destrezza e abilità a premi per adulti e giovani. Ricca serata di giochi per bambini l’indomani (21.30) ed a seguire per Ferragosto (20) la prima processione con il simulacro della santa e la fiaccolata. Il 16 di scena la comicità di Cossu&Zara (22) con “Strani ma veri”. La “Fluo party dance”, discoteca con effetti speciali e gadget omaggio, è l’evento del 17 agosto. L’indomani grande attesa e vie del paese iper addobbate per “Sa Processioni Manna” (20) con enorme seguito di gruppi folk, suonatori, cavalieri e trattori addobbati a festa. Seguirà quadro dell’Assunta, cascata e fuochi pirotecnici. Si chiude il 19 con alle 21.30 “La Kombriccola”, tribute band di Vasco Rossi, e l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria.

